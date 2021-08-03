Киев, , 09:13 — REGNUM Главной причиной провала борьбы Киева с проектом газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») стала потеря Украиной в США статуса «любимца». Такое мнение 3 августа высказал бывший глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в статье для издания «Украинская правда».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению экс-главы «Нафтогаза», то, что США ничего не должны Украине — это очевидный факт.

«Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства («майдана». — ред.)? Потому что мы были «любимцами» (нынешнего президента США Джо) Байдена», — указал он.

Также, как считает Коболев, Киев на тот момент получал беспрецедентную помощь именно из-за этого статуса страны в глазах Байдена, который на тот момент был американским вице-президентом.

«Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден — мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», — отметил бывший глава «Нафтогаза».

При этом он уточнил, что этот «особый» статус был приобретен Украиной из-за «майдана», когда «украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира», и из-за того, что страна достигла «больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах».

«Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы «вопреки всему». Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением», — добавил Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по законодательству Госсовета региона Сергей Трофимов заявил, что власти Крыма намерены предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской.