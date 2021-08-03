Вашингтон, 3 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Японская компания Toyota планирует убрать из модельной линейки, представленной в США, седан Avalon. Об этом сообщает издание Automotive News.

Toyota Toyota Avalon

Отмечается, что причиной ухода Toyota Avalon с авторынка США стали низкие продажи модели. В прошлом году продажи этого авто упали в Соединенных Штатах на 33,7%, до 18 421 экземпляра, а в 2019 году — на 17,3% (27 767 ед.). За первое полугодие 2021 года Avalon разошелся в США тиражом всего в 10 328 экземпляров.

Стоит отметить, что последнее поколение седана было представлено три года назад. Актуальная версия Avalon построена на новой «тележке» TNGA. При этом седан стал крупнее предшественника.

На американском авторынке модель идет с бензиновым мотором 2GR-FKS объемом 3,5 л и мощностью 301 л. с. Кроме того, моторная линейка Avalon состоит также из гибридной установки Toyota Hybrid System II производительностью 215 л. с., в которую входит двигатель на 2,5 л и электромотор.

В список оснащения Toyota Avalon входят: климат-контроль, около десяти подушек безопасности, девятидюймовый сенсорный экран мультимедиа, проекционный дисплей, аудиосистема JBL 7.1 на 1200 ватт с 14-ю динамиками, а также бесконтактная зарядка для телефона.

Напомним, осенью 2021 года компания Toyota планирует представить пикап Tundra TRD Pro нового поколения.

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