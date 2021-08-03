Саратов, 3 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Саратове в отношении бывшего заместителя декана одного из вузов возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»), сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

В период с сентября 2015 года по ноябрь 2019 года замдекана по учебной работе одного из университетов Саратова неоднократно лично получала от студентов взятки путем перечисления денег на ее банковские счета. Вознаграждение предназначалось за получение учащимися положительных оценок при сдаче экзаменов и зачетов, а также общее покровительство в учебе. Общий размер взяток составил не менее 240 тыс. рублей.

Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Саратову.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году доцента одного из вуза в Саратове обвинили в получении взяток в значительном размере.

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