На въезде в Новосибирск хотят установить 18-метровую стелу
Новосибирск, 3 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Новосибирцев приглашают поучаствовать в обсуждении проекта размещения стелы на въезде в город. Её планируют разместить на пересечении улиц Станционной и Дукача, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.
Novo-sibirsk.ru
Новосибирск
Предложения, рекомендации и замечания принимаются по электронному адресу ARTkachenko@admnsk.ru по 12 августа 2021 года. Посмотреть проект можно на официальном сайте города в разделе «Общественные обсуждения».
Информацию о результатах проведения общественного обсуждения опубликуют не позднее 19 августа 2021 года.
Сейчас в разделе «Общественные обсуждения» размещён один вариант будущей стелы. Её ширина — 18 метров.