Новосибирск, 3 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Новосибирцев приглашают поучаствовать в обсуждении проекта размещения стелы на въезде в город. Её планируют разместить на пересечении улиц Станционной и Дукача, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

Предложения, рекомендации и замечания принимаются по электронному адресу ARTkachenko@admnsk.ru по 12 августа 2021 года. Посмотреть проект можно на официальном сайте города в разделе «Общественные обсуждения».

Информацию о результатах проведения общественного обсуждения опубликуют не позднее 19 августа 2021 года.

Сейчас в разделе «Общественные обсуждения» размещён один вариант будущей стелы. Её ширина — 18 метров.