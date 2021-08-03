Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Дожди из Санкт-Петербурга, которые принес циклон Guido, уходят на север Республики Карелия. Как сообщил 3 августа ведущий синоптик Центра ФОБОС Михаил Леус, в городе будет облачно с прояснениями и ветрено.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

По словам специалиста, синоптическая ситуация во вторник 3 августа будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого смещается на север Карелии.

«Его стараниями в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, но их апогей уже миновал», — заметил специалист.

Температура воздуха составит +19…+21 градус, по области +17…+22 градуса. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти до 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 августа в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Ветер северо-западный, западный, местами порывы до 23 м/с.