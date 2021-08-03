Улан-Удэ, 3 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки ещё пять пациентов скончались от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 1699 человек.

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В настоящее время в стационарах республики лечатся 896 больных, у 770 из которых заражение коронавирусом осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 99 пациентов, 49 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1130 коек: занято — 896, свободно — 234 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,3%», — отметили в оперштабе.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей в республике находятся ещё почти 3,4 тыс. носителей.