Ульяновск, 3 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Ульяновске проверяется сообщение об оставлении в опасности двух детей, которые после проверки помещены в медицинские учреждения. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

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В экстренные службы поступила информация об оставлении в опасности детей 2016 и 2019 годов рождения. По предварительным данным ведомства, они были дома одни, а жилое помещение находилось в непригодном «для нормальной жизни детей» состоянии.

«Отсутствуют мебель, холодильник, плита. В квартире антисанитарные условия. У детей нет одежды и обуви», — говорится в сообщении управления.

Правоохранители также предварительно установили, что семья не состоит на профилактическом учёте, а мать воспитывает двоих детей одна. В ведомстве также добавляют, что детей в настоящее время поместили в медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен обвинительный приговор по делу о жестоком обращении с ребёнком. Перед судом предстала его мать, которая била сына. Трое детей женщины, получившей реальный срок, отданы под опеку,

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