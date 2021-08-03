Якутск, 3 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Якутии жители задымлённых территорий обращаются в учреждения здравоохранения с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Скорую помощь из-за дыма за сутки вызвали шесть человек, семеро госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Лесной пожар

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Всего за день с жалобами на состояние здоровья в связи с задымлённостью обратились 23 якутянина, в том числе один ребёнок. В основном плохо переносят дым люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Тем временем по сообщению оперативного штаба Якутии сильная задымлённость на территории республики будет сохраняться в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар у села Кылайы в Якутии находится уже в 50 метрах от жилого дома. Тушить возгорание будут с вертолётов. В населённом пункте проживают около 500 человек, 104 из них эвакуированы.