Штат Калифорния, США, 3 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах у бурундуков, обитающих в районе туристического центра Taylor Creek в Калифорнии, обнаружена чума. По этой причине сам турцентр, а также пляж на озере Тахо и близлежащие автостоянки будут закрыты. Об этом сообщает издание Tahoe Daily Tribune.

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Посещение этих мест будет запрещено до того момента, пока природоохранная служба не завершит процедуры по борьбе с переносчиками болезней. Это планируется сделать до пятницы, 6 августа.

Как заявила представитель округа Эльдорадо Карла Хасс, бурундуки, у которых были обнаружены следы болезни, не контактировали с людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в американском штате Калифорния был выявлен первый за пять лет случай заражения бубонной чумой. Заражённый чумой успешно прошёл лечение. Микроб передался ему, как предполагают врачи, от белки. По словам Дженнифер Хаус, главного ветеринара управления здравоохранения Колорадо, бубонная чума впервые была выявлена в штате у грызунов 80 лет назад.