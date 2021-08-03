Александровск, Пермский край, 3 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Пермском крае арестовано имущество Александровского машиностроительного завода, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Trevor Leyenhorst Арест недвижимости

По данным ведомства, к такой мере пришлось прибегнуть из-за того, что предприятие не смогло исполнить финансовые обязательства перед юридическими и физическими лицами. Объем задолженности составляет примерно 2 млрд рублей.

В рамках исполнительного производства приставы оценили собственность завода. Составлен 31 акт описи и ареста. По предварительным подсчетам, стоимость арестованного имущества составила 100 млн рублей. Точную оценку даст спецорганизация, после чего имущество пустят с молотка.