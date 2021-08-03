Самара, 3 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Фестиваль «Метафест 2021» отменили в Самарской области. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба этого фестиваля.

Необычные музыкальные инструменты

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«Мы очень хотели встретится в 2021 году хоть в каком-нибудь варианте. Когда стало понятно, что настоящего фестиваля не получится, мы взялись за проработку альтернативных вариантов и даже придумали одну отличную идею. Все казалось реализуемо на прошлой неделе, однако сегодня последняя ниточка надежды оборвалась», — написали организаторы мероприятия в социальных сетях. Они надеются, что фестиваль можно будет провести в 2022 году.

«Жизнь штука сложная, но мы не будем предаваться унынию, а будем смотреть в будущее», — говорится в сообщении.