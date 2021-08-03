Москва, 3 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) запатентовал в России экстерьер рамного вседорожника Tank 300. Изображения машины размещены в базе Федерального института промышленной собственности (Роспатент).

Autohome WEY Tank 300

В документах Роспатента сообщается, что авторами внешнего вида Tank 300 являются семь китайских дизайнеров компании Great Wall. Машина имеет брутальный дизайн с элементами, выполненными в стиле ретро.

В основе модели лежит рамная архитектура GW P01. Габаритные размеры автомобиля составляют 4760×1930×1927 мм. Расстояние между осями колёс равно 2750 мм. Клиренс модели — 224 мм.

Автопроизводитель укомплектовал авто пружинными подвесками. Причём передняя подвеска независимая, а задняя зависимая с неразрезным мостом.

О моторе новой модели для российского рынка пока ничего неизвестно. В Китае Tank оснащается двухлитровым турбированным силовым агрегатом GW E20CB производительностью 227 л. с. (387 Нм).

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