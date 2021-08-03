Москва, 3 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Злоумышленники, пытающиеся под разными способами выманить у жителей России деньги, нашли способ шантажа «троллящих» их граждан. Об этом 3 августа рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Как отметила руководитель проекта, слова которой приводит РИА Новости, в настоящее время со звонками мошенников хотя бы один раз, по данным ОНФ, сталкивалось около 90% жителей России.

По словам Лазаревой, злоумышленники «откровенно достали людей», в результате чего их «троллинг» выходит на уровень национального развлечения, и в интернете есть множество публикаций и видео с такого рода разговорами.

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — отметила она.

При этом эксперт уточнила, что в этом случае мошенник записывает свой разговор с жертвой, понимая, что человек его провоцирует, и потому подыгрывает ему, чтобы эта запись была максимально насыщенной.

«Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи, сообщение содержит требования прислать определенную сумму на указанный счет», — рассказала Лазарева.

Также она добавила, что в случае, если жертва отказывается платить мошенникам, они угрожают отправить эту запись близким, работодателям, партнерам и т. д. При этом Лазарева уточнила, что на данный момент такого рода случаев немного и они чаще всего не предаются пострадавшими огласке из-за опасений этих неприятностей.

В то же время, как подчеркнула эксперт, было отмечено несколько случаев, когда злоумышленники с помощью поддельных записей телефонных разговоров в течение продолжительного времени шантажировали жертв и выманивали у них по несколько крупных сумм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинске мошенники обирали горожан под видом якобы оказания юридических услуг.