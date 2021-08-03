Кемерово, 3 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Кемерово включён в дополнительный список городов на присвоение федерального звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Анна Алябьева ИА REGNUM Кемерово

«Кемерово заслужил это: жители города в годы Великой Отечественной войны не только проявили себя на полях сражений, но и поставляли на фронт оборонную продукцию, обеспечили бойцам надёжный тыл, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Оставить свой голос ещё можно на специальной платформе закемерово. рф, чтобы трудовой подвиг кемеровчан был признан на уровне страны».

Отметим, что окончательное решение примет президент России Владимир Путин.

Напомним, что федеральное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году звание в числе 20 первых городов России было присвоено Новокузнецку. Шесть городов Кузбасса носят региональное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» — Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий.