Элиста, 3 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 112 человек, сообщает региональный оперштаб 3 августа. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в ковидных стационарах находятся 840 пациентов, из них 30 человек остаются в тяжёлом состоянии. На самоизоляции находится 3 731 житель республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 25 276 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 21 912 пациентов.