Казань, 3 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Казани расследуют четыре уголовных дела, возбужденных в отношении преподавателя танцев по факту мошенничества.

Ben_Kerckx Танец

По информации МВД по РТ, в полицию Казани в октябре 2019 года обратились несколько девушек с заявлениями о привлечении преподавателя танцев к уголовной ответственности, так как он взял у них деньги и скрылся.

Педагог из Москвы открыл в столице Татарии свою студию танцев. Спустя несколько занятий, он предложил ученицам сняться в видеоклипе и пообещал каждой гонорар в размере 100 тыс. рублей. При этом траты на покупку одежды и обуви он взял на себя, а девушек попросил оплатить лишь стоимость костюмов. Ученицы перечислили на карту подозреваемого от 15 до 25 тыс. рублей. Преподаватель на следующее занятие не пришел и перестал отвечать на звонки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что 26-летний уроженец Оренбургской области после получения денег приобрел билеты и улетел в Москву.

Подозреваемого объявили в розыск. Задержали злоумышленника 1 августа в Чебоксарах. Свою вину мужчина полностью признал. Расследование продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, жительница Казани приобретала товары на интернет-сайтах различных торговых организаций, используя при этом чужие паспортные данные.

Читайте также: В Казани задержали подозреваемую в 65 фактах мошенничества