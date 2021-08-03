Москва, 3 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 3 августа вернётся в климатическое русло, сообщает центр погоды «Фобос».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погода в России

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"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и более прохладный воздух, благодаря чему столбики термометров устремятся в свое климатическое русло», — говорится в прогнозе.

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В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Воздух прогреется до 25 градусов тепла, в Подмосковье — до 26 градусов выше нуля. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области прогнозируют аномально жаркий август. На неделе (2−6 августа) воздух прогреется до 41 °C. К середине недели к западным районам Оренбуржья подойдет малоподвижный атмосферный фронт, который будет смещаться с запада на восток области.