Сеул, 3 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Южной Корее в июле 2021 года составил 107,61 пункта, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, темпы роста цен на товары на уровне 2% в стране держатся четыре месяца подряд.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 9,6%. В частности, цены на куриные яйца в Южной Корее выросли на 57%, на чеснок — на 45,9%, на молотый красный перец — на 34,4%.

Стоимость промышленных товаров в Южной Корее также увеличилась на 2,8% за счёт роста цен на дизельное топливо (21,9%) и бензин (19,3%). Цены на электричество, воду и газ выросли на 0,3%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.