Челябинск, 3 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступило ещё 17,8 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает областной минздрав.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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В ближайшие дни этот препарат направят во все медицинские учреждения региона Южного Урала.

В ведомстве отмечают, что регион каждую неделю получает новые партии вакцины от COVID-19. Также постоянно направляются заявки в Минздрав РФ на получение очередных доз.