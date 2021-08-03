В Кызыле на ходу загорелся автомобиль
Кызыл, 3 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле пожарные ликвидировали открытое возгорание УАЗ-2206. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, автомобиль внезапно загорелся при движении по круговой развязке улиц Калинина-Московская.
Водителю, по данным МВД по республике, удалось на ходу выпрыгнуть из горящей машины. Позже врачи республиканской больницы диагностировали у него термический ожог рук 1−2 степени.
Первыми на помощь пришли сотрудники ГИБДД, которые начали сбивать пламя огнетушителями из патрульного авто. Прибывшие позже пожарные ликвидировали возгорание.
«Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России установили предварительную причину возгорания — разгерметизация топливной системы», — отметили в управлении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уссурийске загорелся автомобиль скорой помощи. Спустя 5 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные. За 15 минут автомобиль потушили.
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