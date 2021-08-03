Кызыл, 3 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле пожарные ликвидировали открытое возгорание УАЗ-2206. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, автомобиль внезапно загорелся при движении по круговой развязке улиц Калинина-Московская.

Главное управление МЧС по Туве Автомобиль внезапно загорелся при движении на круговой развязке

Водителю, по данным МВД по республике, удалось на ходу выпрыгнуть из горящей машины. Позже врачи республиканской больницы диагностировали у него термический ожог рук 1−2 степени.

Первыми на помощь пришли сотрудники ГИБДД, которые начали сбивать пламя огнетушителями из патрульного авто. Прибывшие позже пожарные ликвидировали возгорание.

«Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России установили предварительную причину возгорания — разгерметизация топливной системы», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уссурийске загорелся автомобиль скорой помощи. Спустя 5 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные. За 15 минут автомобиль потушили.

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