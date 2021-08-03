Самара, 3 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Расход медицинского кислорода растет в Самарской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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Сообщается, что в госпиталях развернуто 3614 инфекционных коек, при этом 10% из них остаются свободными.

«В резерве 125 коек в Тольяттинской горбольнице №5 и Отрадненской горбольнице», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за минувшие семь дней в регионе стало больше больных средней тяжести.

«Расход кислорода также растет, однако пока не достиг предельного уровня, который был во вторую волну», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что прививки от COVID-19 в регионе получили свыше 813 тысяч человек, в том числе свыше 623 тысяч человек завершили вакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ситуация с коронавирусом в Самарской области оценивается как достаточно сложная и тревожная.