Хабаровск, 3 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Паводок пришёл в Верхнебуреинский район Хабаровского края раньше, чем прогнозировали гидрологи. 2 августа было частично эвакуировано село Усть-Ургал. Как только в реке Бурее начала подниматься вода, в пункт временного размещения перевезли 23 человека. Ещё трое жителей разместились у родственников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 3 августа.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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«Подтоплений у нас нет, с утра уровень начал падать. Но на всякий случай люди еще переночуют сегодня, а завтра могут возвращаться домой», — рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

В районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Местные власти ликвидируют последствия паводка в месте паромной переправы к посёлкам Шахтинский и Софийск. Идёт восстановление разрушенных мостов.

С 4 по 6 августа в Хабаровском крае ухудшится погода — сильные ливни с грозами пройдут почти во всех районах региона, за исключением самых северных территорий. Интенсивные осадки могут вновь осложнить паводковую обстановку, в том числе в Верхнебуреинском районе.

Ухудшится ситуация и на Амуре. На реке паводок ожидается во второй декаде августа. Гидрологи дали предварительный прогноз — 13−15 августа у Хабаровска могут быть отметки 600−650 см при опасной границе в 600 см.

Сейчас на левом берегу Амура напротив краевой столицы подтоплено 323 дачи (+208 за сутки). Уровень воды у города поднялся до 439 см. В состоянии готовности в регионе находится группировка спасателей, в которую входит около 5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, один из путей Забайкальской железной дороги в Амурской области закрыт из-за сложной паводковой обстановки. Ограничения введены на перегоне Бурея — Домикан.