Ярославль, 3 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» через депутата облдумы обратились к губернатору с просьбой уравнять их в пенсионных правах с сотрудниками МЧС. Об этом сообщила депутат областной думы Елена Кузнецова.

50.mchs.gov.ru Пожарный

Федеральные спасатели и пожарные имеют право на досрочный выход на пенсию по достижении 50 лет при стаже работы в 25 лет. У областных пожарных, ранее бывших муниципальными, такого права нет.

«Большинство сотрудников перешли на службу в муниципальную охрану и соответственно в пожарно-спасательную службу Ярославской области из системы МЧС. При приёме на работу руководство утверждало, что пенсионное обеспечение будет таким же, как для сотрудников МЧС — при достижении возраста 50 лет и стаже работы 25 лет. Но на практике, сотрудники, честно и добросовестно исполнявшие и исполняющие свои должностные обязанности, не имеют право на досрочную пенсию, предусмотренную для сотрудников МЧС, поскольку на уровне субъекта Российской Федерации соответствующие законодательные акты не приняты», — говорит в письме к губернатору области депутат Елена Кузнецова.

Депутат попросила губернатора разобраться в ситуации. Ответил ей не сам губернатор, а директор департамента региональной безопасности. Суть ответа проста: не положено.

«Федеральный закон «О страховых пенсиях» не предоставляет субъектам РФ право вводить дополнительные основания досрочного назначения страховой пенсии. Финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий осуществляется за счет средств Пенсионного фонда РФ, расходы которого не могут зависеть от усмотрения отдельных регионов. Таким образом, становление права на досрочное назначение страховой пенсии по старости для работников Государственной противопожарной службы субъекта РФ выходит за пределы полномочий субъекта РФ», — ответил директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьёв.

Правда, некоторые областные пожарные всё же имеют право на выход на пенсию в 50 лет. Но лишь те, кто входит в «перечень оперативных должностей». Такая возможность предусмотрена федеральным законом. О каких должностях идёт речь, и почему нельзя включить в этот перечень всех пожарных, директор департамента в своём ответе не пояснил.