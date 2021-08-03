Брюссель, , 08:47 — REGNUM Европейская комиссия намерена повысить вовлечённость и влияние гражданского общества в Северной Македонии «в содействии соблюдению принципа верховенства права и формировании более устойчивого и сплочённого общества». В ЕК уверены, что активисты могут помочь противостоять распространению экстремизма.

Флаг Северной Македонии Иван Шилов © ИА REGNUM

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На эти цели Еврокомиссия планирует выделить грант в размере €1,7 млн, сообщает RT со ссылкой на документ. В ЕК рассчитывают, что проект поспособствует формированию сообществ, которые способны вовлекать молодёжь в культурную, социальную, экономическую жизнь и сокращать риск участия молодых людей в экстремистских организациях.

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В Еврокомиссии считают, что грант укрепит сотрудничество между правительством и гражданским обществом, а также поможет активистам сплотить население и поспособствует процессу реинтеграции бывших заключённых.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле ЕК заявила о намерении профинансировать проект, который направлен на поддержку организаций гражданского общества в Грузии. На эти цели планировалось направить €7,8 млн.

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