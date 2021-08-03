Ульяновск, 3 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области практически не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям ведомства, 2 августа в регионе официально выявлено 264 носителя коронавируса. Напомним, что ранее двое суток подряд в Ульяновской области подтверждалось по 264 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе сделано более 1,05 млн тестов на SARS-CoV-2, обследованы свыше 1,01 млн человек.

В настоящее время под наблюдением находятся 15 463 контактных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, для оздоровления и психоэмоциональной разгрузки в Ульяновской области с июня 2020 года за счёт средств областного бюджета реализуется программа «Спасибо медикам». В 2021 году участниками программы стали 525 медицинских специалистов региона.