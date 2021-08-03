Тбилиси, 3 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Сотрудники грузинского филиала некоммерческой организации из США «Международный республиканский институт» (IRI) провели в Грузии социологический опрос для составления рейтинга партий в стране. Данные исследования были обнародованы 2 августа на странице организации в соцсети Facebook.

(сс) Roberto Strauss Флаг Грузии

Сообщается, что респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.

Согласно данным исследования, наиболее популярной политсилой в стране остаётся правящая партия «Грузинская мечта». За неё были готовы проголосовать 26% опрошенных. За партию «Единое национальное движение» высказались 14% респондентов, за партию экс-премьер-министра страны Георгия Гахарии «За Грузию» — 9%.

В ходе опроса 3% респондентов также поддержали Лейбористскую партию. Остальные политические силы получили по 2% или меньше. Не ответили на вопрос о политических предпочтениях 27% опрошенных.

Исследование проводилось с 15 по 30 июня. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначены выборы мэров городов, включая Тбилиси, а также депутатов городских советов.