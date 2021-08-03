Оренбург, 3 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области прогнозируют аномально жаркий август. На неделе (2−6 августа) воздух прогреется до 41 °C, сообщает гидрометцентр.

Жара

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Синоптики отмечают, что в начале недели сохранится жаркая погода, которая может оказать негативное влияние на самочувствие людей и произрастание растений. Сегодня, 3 августа, в Оренбурге максимальная температура воздуха составит +40°C, на западе — +39°C, на востоке — +37°C.

К середине недели к западным районам Оренбуржья подойдет малоподвижный атмосферный фронт, который будет смещаться с запада на восток области. Он будет активизироваться ежедневно во второй половине дня, в период максимального прогрева. В этот период, согласно прогнозу, в регионе будут властвовать кратковременные дожди, местами грозы и сильный ветер.

В конце недели жара спадет. Дневные и ночные температуры воздуха понизятся.