Москва, 3 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В России создается новейшая авиационная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий в своей статье о факторах достижения победы в войнах будущего, опубликованной в журнале «Военная мысль».

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По его словам, сегодня господство в воздушно-космической сфере является условием успешного ведения боевых действий. Один из факторов такого превосходства — эффективное применение ударной и истребительной авиации.

Для этого, уточнил он, в России разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95.

Кроме того, для военно-космических сил разрабатываются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы и другая новейшая военная техника.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Ракета развила скорость порядка 7 Махов (2 км в секунду) и поразила цель на дальности свыше 350 км. Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» планируется вооружить как надводные корабли, так и подводные лодки Военно-морского флота России.

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