Москва, 3 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. По достижении установленного законом возраста уволиться и выйти на пенсию намеревается только около трети жителей России. Это 3 августа следует из данных опроса сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Согласно этим данным, которые приводит РБК, только 30% жителей РФ собираются уйти на отдых по достижении ими пенсионного возраста.

Также указывается, что 19% опрошенных намерены завершить трудовую деятельность до достижения пенсионного возраста.

В то же время 6% респондентов собираются работать до возраста 70−75 лет и еще 42% — пока им это будет позволять здоровье. Остальные участники опроса затруднились дать ответ на этот вопрос.

При этом уточняется, что в исследовании принял участие 2261 работающий житель России. Вместе с тем вариант работать, пока позволяет здоровье, выбрали в основном молодые люди от 18 до 34 лет, среди которых доля таких ответов составила 45−50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что российские пенсионеры освобождены от уплаты ряда налогов, связанных с доходом и имуществом.