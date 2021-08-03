Село Кылайы, Якутия, 3 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Пожар у села Кылайы в Якутии находится уже в 50 метрах от жилого дома. Тушить возгорание будут с вертолётов. Об этом сообщалось 3 августа на заседании оперативного штаба республики по охране лесов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

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В селе Кылайы проживают около 500 человек, 104 из них эвакуированы. Людей в том числе организованно увозят на автобусах. По словам заместителя главы Усть-Алданского района Семёна Бурнашева, лесной пожар вплотную подошёл к селу и приблизился к крайнему жилому дому на 50 метров. Прервано электроснабжение населённого пункта, огонь подходит к нему с двух сторон.

Тушить пожар возле села направлен вертолёт Ми-8 Минобороны РФ. Ожидается, что бороться с огнём поможет ещё один вертолёт, предоставленный МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара, ставшего причиной отселения жителей села Кылайы, составляет 300 га. Возгорание пытаются ликвидировать лесничество, Якутлесресурс и местное население.