Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Михаил Киселёв, ранее отстранённый от должности начальника управления МВД России по Камчатскому краю, задержан в рамках уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщили 3 августа журналистам в пресс-службе краевого управления МВД.

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«Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы», — прокомментировал задержание Киселёва министр МВД России Владимир Колокольцев, находящийся с рабочей поездкой в Петропавловске-Камчатском.

Министр подчеркнул, что привлечение к ответственности всех виновных — принципиальная позиция ведомства. Это должно происходить, несмотря на занимаемые ими должности, несмотря на имиджевые потери для МВД.

Киселёва уволили с должности начальника управления МВД по Камчатке в июне 2021 года по указу президента России, управлением он руководил с лета 2018 года. Его предшественника Александра Сидоренко осудили за злоупотребление полномочиями.

По данным источника ТАСС, против Киселёва возбуждены два уголовных дела, подробнее о них пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Колокольцев представил личному составу краевого УМВД нового руководителя — Ивана Кокухина. Прежде Кокухин был заместителем начальника УМВД по Забайкальскому краю. Также глава МВД освободил от должности заместителя начальника УМВД по Камчатке Максима Митрофановского в связи «с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности».

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