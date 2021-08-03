Улан-Удэ, 3 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ поднялся на 12 см и достиг отметки в 187 см. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, повышение идёт из Монголии.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Селенга в Улан-Удэ

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В связи с этим специалисты рекомендовали местным жителям не пить воду из частных скважин.

«Эти микрорайоны определены по близости к реке Селенга, и здесь происходит максимальный уровень подъёма грунтовых вод», — отметил замначальника администрации Советского района Евгений Алексеев.

При этом качество воды из центрального водовода Улан-Удэ, как отмечается, не вызывает опасений.