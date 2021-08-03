Абакан, 3 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии выявлено 13 269 носителей коронавируса, выздоровели 12 174 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в республиканском правительстве.

Chitazdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

За прошедшие сутки в регионе подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 309 человек.

На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 5428 пациентов с коронавирусной инфекцией, в стационарах находятся 1219 человек, в том числе 18 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Хакасии выявили 175 носителей коронавируса, выздоровели 74 человека.