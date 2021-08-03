Чебоксары, 3 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чебоксарах в связи с пожаром на газопроводе при ремонте дороги проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru После пожара на газопроводе в Чебоксарах

ЧП произошло 2 августа около 12:50 на улице Гражданская. В ведомстве отмечают, что в ходе земляных работ ковшом повреждён действующий газопровод, в результате произошла утечка газа и воспламенение. По данным управления, причиной стало нарушение правил безопасности ответственными за строительные работы лицами.

По данному факту организована доследственная проверка, осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы и устанавливаются другие детали происшествия.

В управлении уточняют, что если ущерб превысил 500 тыс. рублей, что будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, брандмейстеры «ликвидировали факельное горение» в 13:42 по улице Гражданская, 31. В тушении участвовали 15 человек, привлечено пять единиц техники. Пострадавших нет. К проверке также подключилась прокуратура Чувашии.