Сеул, , 08:33 — REGNUM Первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон посетит Иран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, южнокорейский дипломат примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси, а также встретится с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Аббасом Аракчи, с которым обсудит пути развития двусторонних отношений и сотрудничество на международной арене.

Напомним, что в январе Чхв Чжон Гон посетил Иран с целью проведения переговоров по освобождению южнокорейского танкера и членов его экипажа, которые были захвачены Корпусом стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды.