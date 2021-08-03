Замглавы МИД Южной Кореи посетит Иран
Сеул, 3 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон посетит Иран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, южнокорейский дипломат примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси, а также встретится с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Аббасом Аракчи, с которым обсудит пути развития двусторонних отношений и сотрудничество на международной арене.
Напомним, что в январе Чхв Чжон Гон посетил Иран с целью проведения переговоров по освобождению южнокорейского танкера и членов его экипажа, которые были захвачены Корпусом стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды.