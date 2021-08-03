Сеул, 3 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон посетит Иран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, южнокорейский дипломат примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси, а также встретится с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Аббасом Аракчи, с которым обсудит пути развития двусторонних отношений и сотрудничество на международной арене.

Напомним, что в январе Чхв Чжон Гон посетил Иран с целью проведения переговоров по освобождению южнокорейского танкера и членов его экипажа, которые были захвачены Корпусом стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды.