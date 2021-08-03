Екатеринбург, 3 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Самолёт Симферополь — Екатеринбург совершил посадку в аэропорту «Кольцово» с выявленной неисправностью. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Инцидент произошёл в 05:54 по местному времени 3 августа. Командир лайнера авиакомпании «Норд Винд» сообщил диспетчерам об отказе зелёной гидросистемы. Экипаж принял решение садиться с этой неисправностью. Посадка произведена благополучно.

Всего на борту находились 148 пассажиров, в том числе 41 ребёнок. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку оп факту произошедшего.