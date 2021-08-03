Сеул, 3 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила новую версию рестайлингового Hyundai Santa Fe под названием XRT. Об этом сообщает портал Motor1.

Motor1 Hyundai Santa Fe XRT

Новая версия кроссовера уже появилась у дилеров Hyundai в Соединенных Штатах. Отличительной особенностью модификации XRT являются 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, практичная обивка салона и черная решетка радиатора.

Под капотом новой версии Hyundai Santa Fe установлен 2,5-литровый «атмосферник» производительностью 191 л.с. (245 Нм). Мотор сочетается с восьмискоростным «автоматом». На выбор клиентам предоставляются переднеприводная и полноприводная версии модели.

Стоимость Hyundai Santa Fe XRT на американском авторынке начинается от 32,2 тыс. долларов (от 2 351 000 рублей).

Напомним, 15 сентября текущего года компания Hyundai начнет выпуск компактного кроссовера Casper.

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