Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Начальник управления МВД РФ по Камчатскому краю Михаил Киселев был задержан сотрудниками полиции за злоупотребление полномочиями. Об этом 3 августа заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, находящийся с рабочей поездкой в Петропавловске-Камчатском.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его (Киселева) стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении», — сказал Колокольцев, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Он добавил, что позиция министерства как и прежде остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомств. Эта позиция принципиальная, и «отступать от нее мы не намерены», уточнил он.

Кроме того, министр представил личному составу нового начальника УМВД по Камчатскому краю, указом президента РФ Владимиром Путиным на эту должность назначен полковник полиции Иван Кокухин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кисилева отстранили от должности, после чего возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.