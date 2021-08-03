Хабаровск, 3 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с представителями Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по вопросам создания единой окружной системы онкологической помощи. В Хабаровске есть единственный в ДФО циклотрон, производящий радиофармпрепараты для пациентов с онкозаболеваниями Хабаровского и Приморского краев. Таким образом, Хабаровск станет окружным центром ядерной медицины на Дальнем Востоке на базе действующего Краевого клинического центра онкологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба Онкоцентра на имя директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Пациенты онкоцентра

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В краевом онкологическом центре используются современные методики ядерной диагностики — ПЭТ — КТ, лучевой терапии, широкий спектр хирургических операций, современные схемы химиотерапии, таргетного и иммуно-онкологического лечения. Перспектива развития онкологической помощи на территории края связана с внедрением инновационных методов ранней диагностики и лечения пациентов.

«Вопрос совершенствования онкологической помощи особенно важен для Хабаровского края. Региональный показатель смертности от онкологических новообразований за первое полугодие текущего года составляет 199 случаев на 100 тыс. населения. Доля выявленных на поздних стадиях заболеваний остается высокой — 51,2%, хотя и ниже целевого значения 56%. В целом краевые показатели уступают среднероссийским значениям. При этом потребность жителей края и пациентов из соседних регионов в оказании медицинской помощи по данному направлению очень высока», — заявил Михаил Дегтярев.

Главу региона поддержали в Корпорации, отметив, что Хабаровск — окружной центр развития ядерной медицины и есть потребность в трёх циклотронах, которые смогут обеспечить около 9 ПЭТ-сканеров по всей территории Дальнего Востока.

«Реализация программ позволит увеличить продолжительность жизни дальневосточников, снизить смертность от новообразований, а также повысить доступность и качество оказания онкологической медицинской помощи населению Дальневосточного федерального округа. Мы открыты к сотрудничеству», — резюмировал Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ были опубликованы данные статистического сборника Минздрава России о количестве выявленных впервые опухолей у пациентов в 2020 году. Журналисты сообщают, что в России в прошлом году впервые выявили 556 036 случаев онкозаболеваний. При этом чаще всего злокачественные опухолевые заболевания из расчета на 100 тысяч населения выявлялись в Севастополе, Самарской и Сахалинской областях, а меньше всего их было выявлено в Дагестане, Чечне и Ингушетии.