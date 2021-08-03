Кызыл, 3 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года жертвами COVID-19 в регионе стали 62 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 1396 больных. Состояние 294 из них оценивается, как тяжёлое.

«К аппарату ИВЛ подключено 45 больных, в том числе к инвазивному — 7, к неинвазивному — 38. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 163, стационарное — 1097 человек, в том числе 13 детей, от 65 и старше — 208», — отметили в минздраве.

Занятость коечного фонда по состоянию на утро 3 августа составила 76,9%.

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