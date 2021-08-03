Кемерово, 3 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области наметилась тенденция к стабилизации процесса заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня, 3 августа, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

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«За неделю мы видим тенденцию к стабилизации процесса заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, также отмечаем снижение вызовов скорой медицинской помощи, обращений в красные зоны поликлиник, вызовов на дом врачей-специалистов и врачей для взятия мазка на COVID-19. Эти все данные позволяют предполагать, что мы достигли пика и немного уже снижаемся, хоть и немного, но имеем тенденцию к снижению по заболеваемости коронавирусной инфекцией», — уточнил Малин.

По его словам, количество пациентов, находящихся на кислороде, находится в той же пропорции, что и в течение последних трёх недель.

«Хочу отметить, что на ИВЛ у нас нет пациентов, которые провакцинированы, и нет пациентов с тяжёлым течением, которые также были провакцинированы», — подчеркнул министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в Кузбассе выявили 46 674 случая заражения коронавирусом, 43 758 человек выздоровели, 993 пациента скончались.