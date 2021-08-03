Москва, 3 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 августа завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 2,59%, до $73,11, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Падение усилилось на американской сессии на опасениях быстрого распространения штамма коронавируса «Дельта» в странах Азии, включая Китай.

Китай опубликовал данные по производственной активности в июле, из которых следует, что в начале третьего квартала экономика страны несколько замедлилась. Инвесторы обеспокоены возможным снижением спроса на сырье.

Распространение COVID-19 в Китае привело к ужесточению карантинных мер в стране. Для сдерживания распространения коронавируса власти ограничили въезд в Пекин из регионов, в которых распространилась инфекция.

Сегодня, 3 августа, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $72,78. 2 августа на продолжение снижения цен указывали технические факторы.

Если давление сегодня сохранится и покупателя без боя сдадут уровень $72,30, то ожидается т падение цен на нефть Brent до $70,50.

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