Самара, 3 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Самарской области оценивается как достаточно сложная и тревожная. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа в регионе выявили максимальное за весь период наблюдения количество инфицированных этой инфекцией — 466 человек. При этом больше всего носителей коронавируса выявлено в Тольятти и Самаре: бессимптомных носителей коронавируса среди выявленных очень мало.

Отмечается, что в регионе за минувшую неделю заболеваемость возросла на 34,5%. При этом наибольший рост произошел в возрастных группах 18−29 лет и 30−49 лет.

«Что касается профессиональных групп, то на 30-й неделе существенно больше заболевших среди работников промышленных предприятий, также увеличение идет в сферах услуг, торговли и транспорта, ЖКХ. Среди работников офисов заболеваемость на этой неделе снизилась», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 августа в регионе 71 265 человек справились с коронавирусом, в том числе за минувшие сутки выздоровели 267 человек.