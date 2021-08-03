Сеул, 3 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1202 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1152 случая заражения локальные, ещё 50 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 202 203.

В управлении отмечают, что более тысячи случаев заражения в сутки фиксируют в Южной Корее с 7 июля. Органы здравоохранения страны обеспокоены тем, что четвёртую волну пандемии пока не удаётся поставить под контроль.

Число жертв пандемии увеличилось на пять человек — до 2104 человек. Коэффициент смертности составил 1,04%.

2 августа выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1304 человека. Число выздоровевших увеличилось до 177 909.