Челябинск, 3 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Челябинске мошенники обирали горожан под видом якобы оказания юридических услуг. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

По данным проверяющих, в ноябре 2020 года пенсионерка и её супруг обратились в одно из ООО для получения правовых услуг по поводу перерасчёта пенсии за полевой стаж, а также вредные условия труда, и за представление их интересов в суде. Они заключили договор на 79 тыс. рублей, а для оплаты взяли кредит. Но мошенники не собирались выполнять взятые на себя обязательства. Они закрыли офис и похитили деньги. Также оказалось, что организация была фиктивной.

Материалы проверки прокуратура передала в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Те граждане, которые пострадали от мошенников, могут написать заявления в отдел полиции «Советский».