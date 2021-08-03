Кош-Агачский район, Алтай, 3 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело из-за травмирования восьмилетнего мальчика во время игры на качелях. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Республике Алтай Пострадавший получил компрессионный перелом трёх грудных позвонков

По данным следствия, инцидент произошёл днём 11 мая на территории школы в селе Кош-Агач. Во время игры на балансирующих качелях ребёнок получил компрессионный перелом трёх грудных позвонков, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«В настоящее время по уголовному делу о халатности проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех фактических обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.