Благовещенск, 3 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Почти 500 домов в Амурской области признаны не подлежащими восстановлению после паводка. Пострадавшим жителям региона перечислены 137,6 млн рублей из федерального бюджета и 30,5 млн — из областного. Об этом сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

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Всего повреждёнными водой, вышедшей из берегов, признаны 682 дома. Из них капитальный ремонт будет проводиться в 209 домах, 473 — восстановлению не подлежат. Ещё около 700 пакетов документов, собранных пострадавшими от паводка жителями, находятся на рассмотрении.

До сих пор остаются подтопленными 159 приусадебных участков, в пункте длительного пребывания живут 34 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области этим летом сильно поднялись воды реки Амур. От паводка пострадали почти 6 тыс. человек.