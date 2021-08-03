Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Российские дипломаты, проработавшие в США в течение трех лет и которым до 3 сентября предписано покинуть страну должны либо покинуть её, либо подать заявление на продление их визы. Об этом заявил на брифинге 2 августа пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс Ru.usembassy.gov

По словам представителя Госдепа, посол России в США Анатолий Антонов не точно характеризует сложившуюся в данном случае ситуацию.

«Трехлетний лимит действия виз российских (дипломатов) — в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление», — сказал он.

Также Прайс добавил, что санкции в отношении России, введенные Вашингтоном 2 марта и 16 апреля за ряд якобы имевшихся угроз с российской стороны интересам и гражданам США, не преследовали цель эскалации ситуации в отношениях двух стран.

«Это был ответ российскому правительству за вредоносные действия. Мы продолжаем верить, что в нынешнее время есть необходимость открытых каналов связи между нашими правительствами, в том числе посредством посольств. Продолжим оценивать ситуацию и сообщим о развитии событий», — уточнил пресс-секретарь Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что США передали посольству России список из 24 дипломатов, которые должны будут покинуть страну до 3 сентября в связи с окончанием срока действия их виз.