Москва, 3 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Погодные аномалии с засухой и жарой породили масштабные лесные пожары по всему миру. Только, к примеру, в Турции для борьбы с ними используют авиацию, а в Сибири очаги общей площадью более двух миллионов гектаров отнесены к категории «отказников», большинство из них не будут тушить из соображений экономической нецелесообразности. Почему так происходит, корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель общественной инициативой «Пожар.ру» Анна Баскакова:

Krasnoyarsk.sm-news.ru Почему в Сибири не смогли потушить лесные пожары?

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»Я сейчас очень много в Сети вижу истерик по поводу того, что российские самолёты тушат лесные пожары в Турции, а не в России. Дело в том, что роль самолётов в общественном сознании очень сильно преувеличена. Во многом это вина журналистов.

Когда корреспондента отправляют сделать репортаж о тушении лесного пожара, то проще всего сесть на борт Бе-200 и снять, как он красиво сбрасывает воду. Ты тут же возвращаешься, и у тебя есть красивый репортаж. Но на самом деле с помощью самолётов пожар можно только притушить на решающем направлении, но нельзя потушить его до конца.

Это очень дорогой способ тушения и не очень эффективный, потому что пожар прячется под камнем, в корне и почти всегда вылезает заново. Пожары, как правило, тушат наземные группы встречным отжигом. Это достаточно сложный метод тушения, который нужно уметь делать. Такой работой занимаются только профессионалы. Но большинство сибирских пожаров, которые мы видим в репортажах, их тушат наземные группы с земли вручную. Это нужно очень хорошо понимать.

И тушение самолётами имеет смысл только тогда, когда вода рядом, когда самолётом зачерпнул, вылил и вернулся. И понятно, что в Анталии, где очень высокая плотность населения, есть действительно очень серьезная опасность для людей. И там, где горит повсюду, использовать море и авиацию действительно смысл есть.

На сибирских пожарах очень во многих случаях использовать авиацию вообще никакого смысла нет. Поэтому те, кто переживают, что российские самолёты тушат Турцию — пусть не переживают. Этим можно гордиться и пожелать пилотам всяческих успехов: они сейчас делают очень хорошее дело».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в курортной турецкой провинции Анталья, недалеко от города Манавгат, вспыхнули лесные пожары. Позже леса загорелись в ряде других провинций, в частности в курортных регионах Айдын и Муглу. Помощь в борьбе с огнем оказывает Ил-76 МЧС России.

Исправить ситуацию с лесными очагами в России помогло бы значительное увеличение финансирования лесного хозяйства, считает Анна Баскакова.

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